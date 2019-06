Dragnea a ”capotat” în închisoare: ”E cu moralul la pământ! A ajuns să strige numele Irinei, iar gardienii…”

14:00

Marcel Lepa, interlopul care a îngrozit România după ce a ucis cu sânge rece un polițist, tatăl a doi copii, are în continuare un comportament agresiv, deși abia a fost operat. Criminalul, un recidivist din Lugoj, în vârstă de 48 de ani, a fost găsit în casa bunicii unui prieten din Remetea Mare, imobil în […]