Dăncilă: Nimeni nu ar trebui să îşi permită încercarea de a negocia politic dorinţa cetăţenilor exprimată prin vot

20:40

Membrii Asociaţiei Universităţilor Tehnice din România (ARUT) au declarat, vineri, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Iaşi, că sunt nemulţumiţi de faptul vor avea mai puţine locuri la admiterea în anul universitar 2019-2020.Rectorul Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi din Iaşi, Dan Caşcaval, susţine că toate universităţile din cadrul ARUT au pierdut locuri la admitere la cele trei cicluri de studii universitare. În comparaţie cu anul trecut aceste pierderi reprezintă 10% la licenţă, 15% la masterat şi, de la o universitate la alta, la doctorat."Concluzia principală este că dacă la licenţă şi masterat fiecare dintre universităţi am primit câte locuri am ocupat anul trecut, deşi regula precedentului nu este deloc normală, la doctorat toţi am primit mai puţine locuri decât am ocupat anul trecut în condiţiile în care la nivel naţional numărul de locuri la cele trei cicluri de studii au rămas aproape la fel, dacă nu mai mic decât anul trecut, ne întrebăm unde s-au dus aceste locuri de vreme ce nu au fost repartizate universităţilor care coordonează programe de studii conform normelor UE. Ne întrebăm dacă locurile la doctorat, care nu au fost repartizate universităţilor tehnice nu înseamnă mult din punct de vedere financiar pentru alte universităţi. Un loc la doctorat pentru Universitatea de Arhitectură înseamnă patru locuri la licenţă, pentru o universitate tehnică înseamnă şapte locuri la licenţă dar pentru o universitate umanistă înseamnă 10 -11 locuri la licenţă. Şi atunci ne punem această întrebare: unde sunt locurile la doctorat care conform algoritmului precedentului ar fi trebuit să ne revină nouă, universităţilor tehnice", a declarat Dan Caşcaval, rectorul TUIASI.Preşedintele Alianţei a Universităţilor Tehnice din România, Viorel Aurel Şerban, rectorul Universităţii Politehnice Timişoara, a declarat că la finalul întrunirii de la Iaşi va fi trimis un memoriu ministrului Educaţiei, Ecaterina Andronescu."Vom face o adresă prin care o să cerem să se gândească la criterii logice care să ţină cont de ce se întâmplă în economia românească şi trendul european privitor la modul de alocare. Ca aşa cum am spus, trebuie să se identifice soluţii prin care să se sprijine şi să găsească modalităţile ca tinerii să fie conştienţi că urmând aceste domenii au o şansă mai mare de realizare în viaţă. Mai sunt şi alte aspecte pe care le dorim să le discutăm: ne interesează foarte mult zona de cercetare, pe care nu am abordat-o aici şi pe care poate ştiţi, în domeniul cercetării nu se mai întâmplă nimic la nivelul competiţiilor, nu sunt competiţii. Noi am încercat şi ne mândrim cu acest lucru, am gândit o competiţie internă, între cele cinci universităţi, pentru cercetători, să le dăm totuşi speranţa că rămânând în sistemul de învăţământ au şansa să se dezvolte şi pe direcţia cercetării şi a dezvoltării carierei profesionale", a declarat preşedintele ARUT, Viorel Aurel Şerban. AGERPRES/(A, autor: Daniela Malache, editor: Karina Olteanu, editor online: Irina Giurgiu)