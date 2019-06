”Fiorosul” Frankfurt de la ”Vacanța Mare” s-a combinat cu o sexoasă! Primele imagini

15:10

Delia a lansat, de câteva zile, piesa ”Vreau la țară”, iar fanii au apreciat linia melodică și, bineînțeles, videoclipul. Piesa începe cu un sample remixat din “Vara la ţară”, piesa lui Mircea Baniciu din anii ’80. Versurile sunt familiare şi celor care ştiu poezia lui George Topârceanu, “Vara la ţară”, conform infomusic.ro. Delia este protagonista […] The post Cine este bărbatul misterios care apare în noul videoclip al Deliei Matache! Mihai Bendeac a rămas stupefiat când a văzut appeared first on Cancan.ro.