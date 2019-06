Atletism: Alexandru Novac a stabilit un nou record al Campionatelor Internaţionale ale României la aruncarea suliţei

01:10

Fotbalistul echipei naţionale, Claudiu Keşeru, autorul celor două goluri ale României din partida cu Norvegia încheiată la egalitate, scor 2-2, a declarat, vineri seara, că el şi colegii săi au refuzat să plece învinşi de la Oslo."E o senzaţie de nedescris, nici nu îmi venea să cred la final că am înscris. Îmi era teamă să nu fie solicitat arbitrajul video. E un pic frustrant pentru că nu mi se părea că am fost aşa de inferiori încât să pierdem cu 2-0 cu Norvegia. Dar am arătat cât caracter are această echipă. Am crezut în egalare chiar şi la 0-2, s-a văzut că am început să punem presiune în terenul advers. Am refuzat să plecăm învinşi din Norvegia. Am dat dovadă de mult curaj", a afirmat el."Eu am avut atâtea ratări la echipa naţională, meciuri în care nu am înscris, încât nu avea cum să nu se întâmple. Dar nu e important că am înscris eu, ci faptul că echipa este acolo şi are şanse la calificare. Iar faptul că dintre cele 12 goluri ale mele de la naţională, 7 le-am înscris în mandatul lui Cosmin Contra spune multe", a adăugat atacantul.Keşeru a menţionat că Ianis Hagi a adus "acea nebunie" de care era nevoie în jocul naţionalei. "Ianis Hagi a intrat bine astăzi, a adus acea nebunie în joc, acel spirit tânăr. A intrat, a început să dribleze, a adus lucrul în plus la care nu se aşteaptă nimeni. În prima repriză am jucat previzibil, dar el a adus acea nebunie şi asta s-a văzut în joc", a precizat Claudiu Keşeru.Echipa naţională de fotbal a României a încheiat la egalitate, scor 2-2 (0-0), partida cu Norvegia disputată, vineri seara, în deplasare în cadrul Grupei F a preliminariilor EURO 2020. Prima reprezentativă a fost condusă cu 2-0, dar a reuşit să egaleze prin golurile lui Claudiu Keşeru, ultimul dintre ele înscris în prelungirile partidei.După trei partide disputate până acum în preliminarii, naţionala României ocupă locul 3 în clasamentul Grupei F, cu 4 puncte, iar luni va întâlni Malta, în deplasare.AGERPRES (A, AS-editor: Marius Ţone, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: *Fotbal: Norvegia - România 2-2, în preliminariile EURO 2020 *Fotbal: Cosmin Contra - Am obţinut un egal norocos cu Norvegia, dar e un egal care ne poate aduce calificarea