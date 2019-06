ANM, cod portocaliu emis în urmă cu câteva minute. Fenomene meteo periculoase în toată România

17:10

Jurnalistul rus Ivan Golunov, cunoscut pentru anchetele jurnalistice privind cazuri de corupție în care sunt implicați oficiali ruși, a fost reținut la Moscova, fiind acuzat de posesie și trafic de droguri, a anunțat poliția, însă avocatul său susține că jurnalistul a fost victima unei înscenări Ivan Golunov, în vârstă de 36 de ani, a fost […]