Ce a pățit un bucureștean după ce a luat un taxi de pe Aeroportul Otopeni. “Cursa făcea 38 de lei, i-am întins o bancnotă de 50”. Ce a urmat e scandalos

Mama lui Mihai Albu a suferit o operație, după o luxație, iar acum se află la terapie intensivă. Intervenția a fost o reușită, iar creatorul de încălțăminte a șinut să-și anunțe fanii că mama lui este bine. Totodată, a mulțumit pentru mesajele de încurajare pe care aceștia i le-au trimis. „Vă mulțumesc din suflet pentru […]