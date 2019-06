Incident şocant în Vrancea. O femeie a murit înecată în propriul bazin de apă

11:30

„De principiu a existat o logică a ordonanţei 114, am avut creşteri economice chiar de 7%, în 2017, în medie de 4,7% în ultimii şapte ani şi o dublare a PIB, iar impozitul colectat de la 600.000 de firme înregistrate la Registrul Comerţului a scăzut de la an la an, este un paradox. Vom decide dacă venim cu o a treia ordonanţă, care fie să abroge 114 şi 19, fie să păstreze ce este bun din 114 si 19”, a spus Borza la Antena 3. În prezent legea de aprobare a OUG 114/2018 este discutată în Parlament...