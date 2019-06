Îl mai știi pe “Don Juan”-ul Lucian Viziru?! A ajuns să facă foamea și este de nerecunoscut

23:30

Interviu fără perdea cu Ioana Tufaru… Fiica regretatei Anda Călugăreanu a spus cum face amor cu soțul ei și a mărturisit că, deși, sunt părinți, viața lor intimă nu a avut de suferit. Potrivit mărturisirilor făcute de vedetă, partidele de amor au loc în timp ce fiul lor se află în cameră cu ei.