Anna Lesko, fotografiată dezbrăcată, în timp ce făcea duș. Imaginile au fost făcute publice astăzi

11:20

Locomotiva și un vagon al unui tren cu zeci de călători au deraiat, sâmbătă, în județul Bacău, după ce trenul a lovit un camion. Traficul feroviar se desfășoară pe un sens cu restricție de viteză de 30km/h. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Bacău, Andrei Grecu, accidentul feroviar s-a produs în comuna Căiuți. Aici, trenul […] The post Accident pe calea ferată în județul Bacău. Locomotiva și un vagon al unui tren de persoane au deraiat, după impactul cu un camion appeared first on Cancan.ro.