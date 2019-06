Un bărbat a uitat un rucsac plin cu droguri într-un tramvai. Ce a făcut Poliția când l-a găsit

12:20

Marcel Ionel Lepa, bărbatul care a împușcat mortal un polițist din Timiș aflat în misiune, a fost, vineri, arestat preventiv pentru 30 de zile. “Îmi pare rău, n-am vrut să-l omor pe polițist”, au fost primele cuvinte pe care criminalul le-a rostit în fața procurorilor. Marcel Ionel Lepa a fost dus, ulterior, direct în Penitenciarul […] The post Marcel Lepa, singur în celulă! Primele cuvinte pe care le-a rostit în fața procurorilor appeared first on Cancan.ro.