Cluj: Circa 300 de persoane participante la o adunare de solidaritate interetnică româno-maghiară, după incidentele din Valea Uzului

O mulţime impresionantă de pelerini a participat sâmbătă, la Şumuleu Ciuc, la tradiţionalul pelerinaj de Rusaliile Catolice, închinat Fecioarei Maria, considerat cel mai mare de acest fel din Europa Centrală şi de Est.Sfânta Liturghie a fost oficiată de la altarul în aer liber situat în şaua dintre munţii Şumuleul Mare şi Şumuleul Mic, la marginea municipiului Miercurea Ciuc, acelaşi de unde, în urmă cu o săptămână, Papa Francisc a oficiat Liturghia Pontificală.Pelerinii, majoritatea catolici de limbă maghiară, au venit din toată România, dar şi din Europa şi chiar de pe alte continente, ei mărturisind că rugăciunile adresate Fecioarei Maria de la Şumuleu le sunt ascultate de fiecare dată."Am 66 de ani şi din 1994 vin în fiecare an aici, de Rusalii, când noi, secuii, ne întâlnim pentru Sfântul Duh, care ne împărtăşeşte. (...) Astăzi ne vom ruga cu toţii pentru pace. Pacea e întotdeauna binevenită pe pământ, pentru că este cel mai sfânt lucru. Altfel, noi suntem păcătoşi, dar Dumnezeu este bun şi ne iartă o dată, de două ori, de şapte ori, de 77 de ori", a spus Biro Andras, un pelerin din comuna harghiteană Ditrău. El a povestit că a venit şi în urmă cu o săptămână, când Papa Francisc a oficiat slujba la Şumuleu şi mărturiseşte că, în ciuda vremii foarte ploioase, a avut atunci o zi frumoasă.Şi Laszko Francisc, din comuna Botiz, judeţul Satu Mare, vine în fiecare an la pelerinaj şi spune că de această dată se va ruga Fecioarei Maria ca să îi aducă acasă copiii plecaţi în străinătate."Am venit din judeţul Satu Mare, din Botiz, am fost şi la Sfântul Părinte şi acum am venit pentru hram. Vin aici pentru Maica Sfântă şi mă rog pentru copii, să vină înapoi din străinătate. Fecioara ne ajută întotdeauna. Dacă nu ne ajută, Domnul şi Maica Sfântă ştiu pentru ce nu se întâmplă asta", a spus bărbatul.Grupurile de pelerini au urcat muntele Şumuleu rugându-se sau cântând imnuri bisericeşti, unii dintre ei fiind îmbrăcaţi în port popular şi purtând steaguri ale Ungariei, steagul secuiesc sau pe cel arpadian.La slujbă a participat, la fel ca în ultimii ani, preşedintele Ungariei, Ader Janos, şi soţia sa, care au fost primiţi cu aplauze de mulţimea prezentă la pelerinaj, precum şi vicepremierul Ungariei, Semjen Zsolt, demnitari din Guvernul de la Budapesta, reprezentanţi ai Consulatului general al Ungariei la Miercurea Ciuc, parlamentari UDMR, autorităţi locale şi judeţene.Foto: (c) Gina Ștefan/AGERPRESSfânta Liturghie a fost oficiată de arhiepiscopul de Alba Iulia, dr. Jakubinyi György, şi de episcopul auxiliar de Miercurea Ciuc, Tamás József, singurul invitat al slujbei de hram de Rusalii fiind episcopul de Timişoara, Pál József Csaba, el fiind cel care a ţinut predica festivă.Atât arhiepiscopul de Alba Iulia, cât şi episcopul de Timişoara au făcut referire, în cuvântul lor, la mesajul transmis, la Şumuleu, în urmă cu o săptămână, de Sanctitatea Sa Papa Francisc şi i-au îndemnat pe credincioşi să urmeze învăţăturile liderului spiritual al lumii catolice.De asemenea, episcopul Pál József Csaba a făcut apel, în predica sa festivă, la înţelegere şi dialog şi a amintit de incidentul de la Valea Uzului, îndemnându-i pe pelerini să nu generalizeze, să dea dovadă "de demnitate umană şi creştină".El le-a vorbit celor prezenţi despre importanţa părinţilor în viaţa copiilor şi le-a spus că trebuie să îşi respecte semenii, pentru că fiecare are ceva bun în el şi să aibă aceeaşi înţelegere faţă de oamenii din jur aşa cum mamele au faţă de copiii lor.Evenimentul s-a încheiat, ca în fiecare an, cu intonarea imnului Ungariei, a celui secuiesc şi a unui vechi imn religios care se cântă la Şumuleu de sute de ani.Motto-ul din acest an al pelerinajului este un fragment din Evanghelia după Luca - "Fie mie după cuvântul tău!" (Luca, 1,38). Foto: (c) Gina Ștefan/AGERPRESPelerinajul de la Şumuleu Ciuc are o istorie de peste 450 de ani, în centrul său fiind statuia făcătoare de minuni a Fecioarei Maria, aflată în Biserica Franciscană.În anul 1567, principele Transilvaniei, Ioan Sigismund, a încercat să le impună religia unitariană credincioşilor romano-catolici din scaunele secuieşti Ciuc, Gheorgheni şi Caşin şi oamenii spun că doar cu ajutorul statuii făcătoare de minuni au reuşit să se opună şi să îşi păstreze credinţa strămoşească.De atunci, în fiecare an, în sâmbăta Rusaliilor, catolicii din întreaga lume, majoritatea de limbă maghiară, vin în pelerinaj la Biserica Sfintei Fecioare Maria din Şumuleu Ciuc.Sanctuarul marian de la Şumuleu Ciuc a fost vizitat, sâmbăta trecută, de Papa Francisc, cu acest prilej fiind scoasă din biserică statuia făcătoare de minuni a Maicii Domnului, pentru prima dată după cel de-al Doilea Război Mondial.Suveranul Pontif a oficiat o slujbă închinată Fecioarei Maria şi a oferit un trandafir de aur sanctuarului marian, aşa cum face când merge la locurile de pelerinaj dedicate Maicii Domnului. AGERPRES/(AS - autor: Gina Ştefan, editor: Andreea Rotaru, editor online: Andreea Lăzăroiu)