Casa jucătorului Alvaro Morata a fost spartă de hoți înarmați

12:50

La finalul acestei săptămâni, meteorologii au emis cod portocaliu de furtuni și inundații în județul Timiș. După ce vremea s-a calmat, un locuitor a surpins pe cer un fenomen cum foarte rar îl vezi. Este vorba de o peliculă de lumină care se propagă din cer și care atinge pământul. Imaginile sunt, absolut, senzaționele! În […] The post VIDEO. Imagini fabuloase în județul Timiș! Ce a surprins un localnic, pe cer, după urgie appeared first on Cancan.ro.