Matteo Politi, falsul chirurg italian: Am diplomă de medicină generală, am făcut cursuri. Nu am rezidenţiat

„Acest caz a fost mediatizat mult. (...) Acum am diploma de medicină generală şi am făcut cursuri în chirurgia cosmetică, estetică. Acesta a fost problema, nu am făcut chirurgia plastică şi reparatorie, ci un curs din chirurgia estetică: botox, filling. Nu am făcut rezidenţiat. (...) Chirurgia cosmetică te învaţă cosmetică. (...) Am făcut practică în sala de operaţie. Chirurgia plastică nu e aceeaşi cu chirurgia estetică. La rezidenţiat înveţi specialitate, lucrezi în spital. Înteleg”, a declara...

