Preşedinţii Mexicului şi SUA şi-au manifestat satisfacţia în legătură cu semnarea acordului privind migraţia

Filmul columbian "Monos", de Alejandro Landes, a câştigat Trofeul "Transilvania", la gala TIFF ce a avut loc, sâmbătă seara, la Teatrul Naţional din Cluj-Napoca.Premiul este în valoare de 15.000 de euro. În "Monos", opt membri adolescenţi ai unei trupe de gherilă şi ostatica lor se ascund în munţi. Uciderea accidentală a preţioasei lor vaci, Shakira, va declanşa o sângeroasă luptă pentru supravieţuire.În cadrul Galei TIFF, directorul artistic al festivalului, Mihai Chirilov, a vorbit despre faptul că în prezent se vorbeşte "prea mult" despre politică.În acest context, el a afirmat că a selectat în competiţia TIFF de anul acesta filme care "nu fac politică, ci fac cinema". "Cred că este important, vorbesc despre relaţii, vorbesc despre noi", a punctat Chirilov.Premiul de excelenţă i-a revenit actorului Marcel Iureş. Acesta a vorbit, de pe scena Teatrului Naţional din Cluj-Napoca, despre ce îl leagă de oraşul din Transilvania, dar şi de această instituţie de cultură. Sursa foto: (c) TIFF/Facebook.com"E o formă de fericire, e chiar o formă mare de fericire (...) toate nebuniile pe care le-am avut la 28 de ani le-am consumat aici (...) o parte din moleculele mele din corpul meu sunt datoare acestui oraş, acestui public, universitarilor, medicilor lui, profesorilor şi oamenilor din Cluj", a mărturisit actorul.Primul premiu al galei a fost decernat de către ambasadoarea Franţei în România, Michele Ramis."Mulţumesc TIFF, că a pus Franţa în lumina reflectoarelor prin secţiuni dedicate lui Michel Gondry şi Agnes Varda, dar şi prin concerte şi masterclass-uri", a spus diplomatul.Premiile TIFF 2019, în ordinea acordării, sunt următoarele:Premiul Juriului Tinerilor Francofoni : "Trecut prin foc", de Frederic TellierMenţiuni speciale "Alex. Leo Şerban" : Alex Bogdan şi Iosif Prodan Sursa foto: (c) TIFF/Facebook.comSursa foto: (c) TIFF/Facebook.comBursa "Alex. Leo Şerban": proiectul de documentar "Il Bel Canto", de Lina Vdovîi şi Radu Ciorniciuc Sursa foto: (c) TIFF/Facebook.comPremiile "Transilvania Pitch Stop" : proiectele "Oceane", de Eva Pervolovici, "Carbon", de Ion Borş, "Between Two Dawns", de Selman Necar, "Spas", de Maksym Nakonechnyi; menţine specială - "Athlete".Eurimages Coproduction Development Award: "Democracy, Work in Progress", de Mihaly SchwechtjePremiul FIPRESCI: "Ora de religie/Clergy", de Wojciech SmarzowskiCel mai bun scurtmetraj din secţiunea "Umbre": "Roata", de Carlos Baena; menţiune specială: "Corbii", de Tom de VillePremiul Publicului: "Copilul problemă/System Crasher", de Nora FingscheidtPremiul Publicului pentru cel mai popular film din secţiunea "Zilele Filmului Românesc": "Moromeţii 2", de Stere GuleaPremiul "Zilele Filmului Românesc" pentru scurtmetraj: "Opinci", de Anton şi Damian GrovesMenţiunile juriului Zilele Filmului Românesc pentru scurtmetraj: "Telefonul", de Anca Damian şi "Minion", de Anghel DamianPremiul "Zilele Filmului Românesc" pentru Debut: "Monştri.", de Marius OlteanuMenţiunea specială "Zilele Filmului Românesc": "Timebox", de Nora AgapiPremiul "Zilele Filmului Românesc" pentru Lungmetraj: "Arest", de Andrei CohnPremiul pentru cea mai bună interpretare: Ingvar Sigurdsson, pentru "A White, White Day"Premiul special al juriului: "Un om fidel/ A Faithful Man", de Louis GarrelPremiul de excelenţă al festivalului: Marcel IureşPremiul pentru întreaga carieră: Oana PăunescuPremiul pentru regie: May-El-Toukhy, pentru "Dama de cupă/ Queen of Hearts".Trofeul "Transilvania": "Monos", de Alejandro LandesFestivalul internaţional de Film"Transilvania" se încheie duminică. AGERPRES/(A - autor: Oana Ghiţă, editor: Karina Olteanu, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) TIFF/Facebook.com