ANM, avertizare de vreme severă imediată emisă azi-dimineață. Fenomene ciudate pentru luna iunie în România

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a lansat un avertisment pentru omenire! Este vorba de boli mortale, care, în curând, vor deveni ceva normal. Astfel, instituțiile de specialitate din toate țările trebuie să fie pregătite. Ebola, o boală mortală deja cunoscută, a afectat grupuri relativ mici, mai puţin Republica Democratică Congo. Acolo, oamenii se confruntă cu a […] The post Alertă maximă de la Organizaţia Mondială a Sănătăţii: ”Pregătiți-vă pentru epidemiile mortale!” appeared first on Cancan.ro.