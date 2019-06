Viorica Dăncilă și-a demis omul de încredere. Reacție dură a lui Remus Borza. Breaking News

22:00

Preocupați exclusiv de războaiele noastre politice interne și de aplicarea indicațiilor prețioase pe care le primim de la Bruxelles, am uitat complet să ne uităm în grădina vecinului. Nu ca să-i măsurăm din priviri capra și să-i urăm bietului animal un sfârșit grabnic, ci ca să facem o comparație. Am afla foarte repede că, în vreme ce noi am devenit practic o colonie în cei 30 de ani de libertate, alții au reușit un adevărat „miracol economic”.