Detaliile scoase la iveală de Anamaria Prodan despre mama sa. „Nu i-am spus niciodată ce boală are, nu a avut acces la dosar”

00:00

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a participat, vineri, la nunta fotbalistului german de origine turcă Mesut Ozil, unde a ținut și un scurt discurs. epa07633597 A handout photo made available by the Turkish President Press office shows Turkish President Recep Tayyip Erdogan (2-R) his wife Emine Erdogan (R) attend a wedding ceremony of German soccer […] Post-ul Președintele turc Recep Erdogan, invitat la nunta fotbalistului Mesut Ozil (FOTO) apare prima dată în Libertatea.ro.