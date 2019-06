Oamenii lui VIKTOR ORBAN flutură insistent ideea ”Ungariei Mari”. Reacția României

15:10

ANCOM a finalizat astazi, in cadrul Consiliului Consultativ, documentul de pozitie privind acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil in benzile de frecvente de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-3800 MHz. „Am stabilit astazi conditiile si procedura pentru acordarea spectrului radio in benzile vizate sa sustina implementarea tehnologiei 5G. Ne-am propus ca pana la 31 octombrie sa finalizam procedura de licitatie pentru acordarea resurselor de spectru disponibil in benzile desemnate pentru implementarea tehnologiei de noua generatie, iar licentele de utilizare sa fie acordate pana la finalul anului. Operatorii castigatori vor putea utiliza o parte a spectrului de frecvente incepand cu 1 ianuarie 2020", a declarat Bogdan IANA, vicepresedintele ANCOM. Calendarul organizarii licitatiei Pana la data de 15 august 2019, ANCOM va propune modificarea TNABF (Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente radio) pentru a atribui banda de 700 MHz serviciului mobil terestru, in acest moment banda fiind atribuita serviciului de radiodifuziune. Aceasta masura este necesara pentru a putea acorda prin procedura de selectie spectrul disponibil in banda de 700 MHz, considerat adecvat pentru dezvoltarea viitoare a sistemelor de comunicatii mobile de banda larga. Pana la finalul lunii august 2019, Autoritatea va elabora si va finaliza, in urma consultarii publice cu industria, documentatia necesara organizarii efective a procedurii de selectie pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil in benzile de frecvente de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-3800 MHz, urmand ca aceasta sa se desfasoare pana la data de 31 octombrie 2019. In luna decembrie a acestui an, licentele de utilizare a frecventelor radio vor fi acordate castigatorilor, ceea ce va face ca operatorii sa poata folosi o parte a spectrului castigat incepand cu data de 1 ianuarie 2020. Pentru prima jumatate a anului 2020, sunt stabilite a fi finalizate actiunile privind incheierea acordurilor de coordonare referitoare la televiziunea digitala terestra cu Ucraina si a acordurilor bilaterale cu tarile vecine privind coordonarea utilizarii frecventelor pentru retele MFCN. Spectrul disponibil in licitatie ANCOM va pune la dispozitia operatorilor interesati spectrul disponibil in benzile 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-3800 MHz. In banda de 700 MHz este disponibila o cantitate de 2 x 30 MHz (FDD) si 1 x 15 MHz (SDL), in banda de 800 MHz - 2 x 5 MHz (FDD), in banda de 1500 MHz - 1 x 40 MHz (SDL) iar in banda de 2600 MHz - 2 x 40 MHz (FDD). In ceea ce priveste banda 3400-3800 MHz, se vor putea aloca 90 MHz (in regim de functionare TDD) pe un termen mai scurt, de 6 ani (in perioada 01.01.2020 – 31.12.2025) si 400 MHz (in regim TDD) pe un termen mai lung, de 10 ani (in perioada 01.01.2026 – 31.12.2035). Scopul acordarii drepturilor de utilizare pe un termen mai scurt il reprezinta alinierea datei de expirare a acestor drepturi cu a celor care au fost deja acordate in aceasta banda de frecvente in cadrul procedurii de selectie din anul 2015. Drepturile de utilizare a spectrului de frecvente din benzile de 700 MHz si 1500 MHz, in care nu exista nicio alocare pana in prezent, vor avea o perioada de valabilitate de 15 ani, incepand cu 1 ianuarie 2021 pentru banda de 700 MHz si 1 ianuarie 2020 pentru banda de 1500 MHz. ANCOM intentioneaza ca licentele pentru spectrul ce va fi licitat in benzile de 800 MHz si 2600 MHz sa fie acordate pentru o perioada de valabilitate de 10 ani, urmand sa fie analizate optiuni pentru alinierea datei de expirare cu drepturile existente in aceste benzi valabile pana la data de 5 aprilie 2029. In banda de 800 MHz,Telekom Romania Mobile Communications, Orange si Vodafone detin drepturi de utilizare valabile pana la data de 5 aprilie 2029. De asemenea, in banda de 2600 MHz, Telekom Romania Mobile Communications, Orange, Vodafone si RCS&RDS detin drepturi de utilizare a frecventelor valabile pana la data de 5 aprilie 2029. Procedura de licitatie Pentru alocarea spectrului, ANCOM va aplica o procedura de selectie competitiva similara celei organizate in anul 2012, ce presupune ca fiecare operator interesat sa depuna o oferta initiala prin care va indica numarul de blocuri pe care doreste sa le achizitioneze in fiecare dintre benzile disponibile. Ofertele initiale vor arata daca exista o cerere mai mare decat cantitatea de spectru disponibil in anumite benzi, daca cererea este egala cu numarul blocurilor de frecvente disponibile in cadrul fiecarei benzi (categorii de spectru) sau daca cererea nu depaseste cantitatea de spectru disponibil. Preturile de pornire in cadrul licitatiei pentru fiecare bloc de frecvente, configurat conform procedurii de acordare a drepturilor de utilizare a frecventelor in benzile vizate, vor fi determinate pornind de la taxele minime stabilite conform normelor in vigoare pentru acordarea licentelor de utilizare a frecventelor in benzile in cauza.