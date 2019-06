Box: Kazahul Ghenadi Golovkin revine în ring cu o victorie

08:00

Personajul Donald Duck, erou al universului Disney, a apărut pentru prima oară în filmul de animaţie "The Wise Little Hen" ("Găinuşa înţeleaptă") la 9 iunie 1934. Această dată a fost declarată ziua de naştere a lui Donald, notează www.imdb.com.Donald Duck şi Peter Pig (un răţoi şi un porc) refuză să ajute găina care vrea să planteze porumb, plângându-se de dureri de burtă. Găinuşa plantează şi culege porumbul cu ajutorul puilor săi, însă speră că cei doi o vor ajuta măcar la cules. Aceştia se plâng iarăşi de dureri de burtă, iar găinuşa observă faptul că cei doi simulează durerea când îi vede într-o căsuţă râzând de ea. După ce găinuşa termină de cules porumbul, se apucă de gătit bunătăţi. Donald şi Peter vin să îi ceară de mâncare, însă tot ceea ce primesc este o sticlă de ulei de ricin, leac pentru durerile de burtă. Filmul se bazează pe o poveste populară rusească, "Găinuşa Roşie", iar personajele au fost interpretate de Florence Gill şi Clarence Nash, mai notează sursa citată.Donald Fauntleroy Duck, personaj creat de Walt Disney, este un răţoi antropomorf care apare aproape întotdeauna îmbrăcat în cămaşă de marinar, purtând beretă şi papion, dar niciodată pantaloni. Este nervos, temperamental, are o voce care poate fi înţeleasă parţial, însă este cel mai bun prieten al lui Mickey Mouse, dar şi antagonist, câteodată. Are trei nepoţi - Huey, Dewey şi Louie - şi un unchi putred de bogat, Scrooge McDuck, conform site-ului The Official Disney Fan Club, d23.com.Criticul de film Leonard Maltin menţionează în introducerea lucrării "The Chronological Donald - Volume 1" că Donald a fost creat de Walt Disney după ce i-a auzit vocea lui Clarence Nash, care suna ca un răţoi, în timp ce recita "Mary Had a Little Lamb". În plus, pentru că Mickey Mouse devenise un model de urmat pentru copii, Disney a vrut un personaj care să poată înfăţişa şi unele trăsături de caracter negative.Înainte de a fi personaj animat, Donald Duck a fost personaj de bandă desenată. Răţoiul a apărut în cartea "The Adventures of Mickey Mouse", lansată în 1931, fără a semăna foarte mult cu personajul care va apărea trei ani mai târziu în animaţia lui Walt Disney. Anunţat ca personaj animat în decembrie 1933 de către Los Angeles Times, vocea sa a fost auzită pentru prima oară la radio în emisiunea "Hind's Hall of Fame", pe 4 martie 1934. Gazda programului, Mickey Mouse, este întreruptă în mod constant de către Donald, care vrea să recite "Mary Had a Little Lamb" la microfon, conform cartoonresearch.com.Unul dintre cele mai cunoscute personaje ale universului Disney, răţoiul cu voce ciudată a apărut până acum în 232 de producţii de televiziune şi cinematografice şi în 22 de jocuri video, mai notează www.imdb.com. AGERPRES / (Documentare - Daniel Olteanu, editor: Doina Lecea, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) Walt Disney World/Facebook.com