Surpriză de proporții! Câte kilograme are, de fapt, Bianca Drăgușanu

22:40

Atacantul clubului Atletico Madrid, Alvaro Morata, a devenit și el victima hoților. Vineri seară, 7 iunie, când fotbalistul în vârstă de 26 de ani evolua în meciul echipei sale naționale, Spania, contra selecționatei Insulele Feroe, a avut o vizită “nepoftită” acasă. Cei care au intrat în locuința jucătorului erau înarmați, iar familia lui Morata era […] The post Casa jucătorului Alvaro Morata a fost spartă de hoți înarmați appeared first on Cancan.ro.