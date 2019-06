Andreea Mantea a îmbrăcat rochia de mireasă: “Vreau să vă anunț că..”

09:50

Bianca Drăgușanu și Daniela Crudu sunt, în clipa de față, personaje super cunoscute, care nu mai au nevoie de nicio prezentare. Trebuie, însă, să ținem cont că nu au avut o copilărie prea fericită. Nu au crescut deloc în puf. Spre exemplu, blondina a locuit într-o cămăruță din incinta stadionului din Petroșani, unde Jiul disputa […]