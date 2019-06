ANM anunță 7 ore devastatoare pentru România! Fenomene meteo cu grad ridicat de pericol

10:10

Andra și Cătălin Măruță formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Au cariere de succes care, logic, le aduc foarte mulți bani. Capul familiei este moderatorul emisiunii „La Măruţă". Câștigă, lunar, 17.000 de euro din televiziune și evenimentele private pe care le prezintă. De partea cealaltă, Andra, jurat la la „Românii au talent", […]