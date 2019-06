Atletism: IAAF îşi va schimba numele în World Athletics

13:00

Natasha Richardson a crescut într-o familie de artişti, mama sa fiind actriţa Vanessa Redgrave, iar tatăl - regizorul şi producătorul Tony Richardson. Bunicul matern, Michael Redgrave, a fost tot actor.***Natasha Jane Richardson s-a născut la 11 mai 1963, la Londra, Marea Britanie. A studiat la Central School of Speech and Drama din Londra şi a început să joace pe scenă în roluri ca Helena din "Visul unei nopţi de vară" sau Ophelia din "Hamlet". În 1986 a primit premiul criticilor pentru Cel mai bun debut, cu rolul Nina din "The Seagull", în care a jucat cu Vanessa Redgrave şi Jonathan Pryce. Un an mai târziu, a jucat în musicalul "High Society", conform site-ului imdb.com. Sursa foto: (c) Natasha Richardson / Facebook.comAu urmat roluri în "Gothic" (1986), "Patty Hearst" (1988), "A Month in the Country" (1987), "Fat Man and Little Boy" (1989), "The Favour, the Watch and the Very Big Fish" (1991). Pentru prestaţia sa din filmele "The Handmaid's Tale" (1990) şi "The Comfort of Strangers" (1990), a câştigat premiul pentru Cea mai bună actriţă în 1990, iar pentru rolul din "Widows' Peak" (1994) a primit acelaşi premiu în 1994, la Festivalul de la Karlovy Vary.În 1994, a jucat alături de Jodie Foster şi Liam Neeson în "Nell", iar în 1998, a jucat în "The Parent Trap" cu Dennis Quaid. Primele filme din anii 2000 includ "Blow Dry" (2001) şi "Chelsea Walls" (2001).Dintre filmele pentru televiziune în care a jucat Natasha Richardson amintim: "Ghosts", "Suddenly, Last Summer", "Zelda", "Haven". A murit în martie 2009, la un spital din New York, după un accident la schi, în Mont Tremblant, Quebec, Canada, precizează www.imdb.com.***Vanessa Redgrave s-a născut la 30 ianuarie 1937, în Greenwich, Londra, Marea Britanie. Fiind fiica unor mari actori - Michael Redgrave şi Rachel Kempson, a avut înclinaţie din copilărie pentru artă, la început dorind să facă o carieră în dans sau balet. Apoi a început să studieze la Central School of Speech and Drama.Sursa foto: (c) Vanessa Redgrave / Facebook.comDintre rolurile jucate pe scenă amintim: "A Touch of Sun", "Coriolanus", "A Midsummer's Night Dream", "All's Well that Ends Well", "As You Like It", "The Lady from the Sea", "The Seagull". În anii '60 a cunoscut succesul cu "Morgan!", "Blow-Up", "A Man for All Seasons" (1966), precizează site-ul imdb.com.Bogata ei filmografie include pelicule ca "Murder on the Orient Express" (1974), "The Seven-Per-Cent Solution" (1976), "Julia" (1977) - împreună cu Jane Fonda, "The Palestinian" (1977), "Playing for Time" (1980), "Yanks" (1979), "Agatha" (1979), "The Bostonians" (1984), "Wetherby" (1985), "Prick Up Your Ears" (1987).A filmat pentru televiziune în seriale sau filme artistice - "Agatha" (1979), "Howards End" (1992), "Little Odessa" (1994), "Mission: Impossible" (1996),"Cradle Will Rock" (1999), "A Month by the Lake" (1995), "Mrs Dalloway" (1997). Sursa foto: (c) Natasha Richardson / Facebook.comPrintre cele mai recente filme în care joacă se numără "Letters to Juliet", "The Whistleblower", "Miral" (2010), "Coriolanus", "Anonymous" (2011), "Song for Marion", "The Last Will and Testament of Rosalind Leigh" (2012), "The Butler" (2013), "Foxcatcher" (2014), "The Secret Scripture" (2016), "Film Stars Don't Die in Liverpool" (2017), conform www.imdb.com.A fost distinsă cu mai multe premii, între care Oscarul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă (dramă), Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă în rol secundar (tv).Vanessa Redgrave este o adversară convinsă a producerii de arme nucleare, dar şi o militantă pentru drepturile omului. A fost aleasă ambasador UNICEF. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Doina Lecea, editor online: Andreea Lăzăroiu) Sursa foto deschidere: (c) Natasha Richardson / Facebook.com