Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 10 iunie 2019. Fecioarele vor avea succes

11:10

În ultima vreme au existat zvonuri care anunțau că luptătorul Cătălin Moroșanu ar divorța de frumoasa lui soție, Georgiana. Recent, el a vorbit despre acest subiect delicat care a stârnit multă vâlvă în showbizul românesc. „Suntem împreună de 16 ani, ea avea 16 ani, eu 17 ani, amândoi virgini de când am început. Am rămas […] The post Cătălin Moroșanu, anunț tranșant după ce s-a spus că divorțează: “Soția mea nu a fost niciodată de acord cu faptul că sunt celebru!” appeared first on Cancan.ro.