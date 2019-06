Germania: Miting al extremei-drepte la Chemnitz după un presupus atac

22:40

Echipa de fotbal FCSB va efectua cantonamentul estival din acest an la Braşov, în perioada 17-29 iunie, a anunţat vicecampioana României la fotbal pe site-ul său oficial.''Roş-albaştrii'' vor efectua marţi dimineaţa, începând cu ora 8:00, vizita medicala la Centrul Naţional de Medicină Sportivă, iar miercuri dimineaţa este programata reunirea lotului la Baza Sportiva FCSB, sub comanda antrenorului Bogdan Andone.După ce se va pregăti până la finalul săptămânii la Bucureşti, FCSB va pleca apoi la Braşov, unde locul va fi cazat la Hotelul Lux Divina. Antrenamentele se vor desfăşura pe terenurile Forex şi Metrom din localitate.FCSB va disputa trei meciuri de pregătire în aceasta perioadă, în compania echipelor CS Colţea 1920 Braşov (22 iunie), AS SR Braşov (25 iunie) şi FC Viitorul Constanţa (28 iunie).AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Alexandru Cojocaru)