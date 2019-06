Localităţi ”fantomă” pe harta României

13:00

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Răzvan Vulcănescu, a afirmat sâmbătă că instituţia pe care o reprezintă are în vedere ca până la sfârşitul anului să angajeze şase specialişti IT, salariul fiind de 5.000 de euro. Preşedintele CNAS a participat sâmbătă la Hackathon4Health - o platformă de colaborare pentru profesioniştii IT&C care îşi propune dezvoltarea unor soluţii digitale şi educative care să faciliteze un acces îmbunătăţit la servicii medicale, tratamente şi soluţii inovatoare în domeniul sănătăţii. "Dorinţa mea, apropo de perspective, este ca aceia dintre voi, nu doar cei câştigători, să înţeleagă inclusiv ce şanse au în sistemul de sănătate din România. Instituţia pe care o reprezint are în vedere ca, până la sfârşitul acestui an, să angajeze şase specialişti IT cu salariile mult peste nivelul chiar din piaţa privată. Avem această perspectivă pe care am construit-o legislativ - 5.000 de euro pe lună este o cifră care să motiveze pe foarte mulţi dintre voi şi mi-aş dori ca inclusiv cei care participă la acest Hackathon să aibă în vedere această perspectivă", a declarat Răzvan Vulcănescu, la eveniment. El a vorbit şi despre problemele informatice şi de comunicare de la CNAS. "Avem o platformă informatică în sănătate, da este cea mai mare platformă informatică a ţării, da are şi sincope de funcţionare, asta numai din cauză că este gestionată de oameni, oamenii evident greşesc şi chiar şi sistemele informatice uneori mai cedează, mai ales atunci când e vorba de cea mai mare platformă informatică, cel mai mare număr de utilizatori şi beneficiari concomitenţi ai acestei platforme informatice şi atunci noi trebuie să fim în permanenţă în vigilenţă şi să avem capacitatea să o dezvoltăm", a spus Vulcănescu. Preşedintele CNAS a punctat că, în mare măsură, partea de comunicare a reuşit să o gestioneze. "Am reuşit să construim într-un timp foarte scurt o echipă care a dus imaginea instituţiei de la un anumit nivel până la o creştere a imaginii pe Facebook de 1.800% în nouă luni", a susţinut şeful CNAS. La evenimentul care se desfăşoară sâmbătă şi duminică, studenţi, antreprenori şi experţi din industria IT&C şi managementul serviciilor medicale, organizaţi în echipe, vor crea aplicaţii şi soluţii tehnologice care au potenţialul de a contribui la adresarea unora dintre provocările actuale din domeniul medical şi al sănătăţii din România.