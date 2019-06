Clipe de groază, la Cluj! Un jandarm se zbate între viață și moarte după ce a fost lovit cu un scaun în cap de un suporter

15:00

Victor Slav trăiește o nouă poveste de dragoste alături de… Roxana, femeia alături de care se află, acum, în Israel. Chiar dacă nu au apărut multe informații despre frumoasa care l-a pus "pe jar" pe Victor, cei doi par a se simți foarte bine împreună, iar fanii așteaptă cu nerăbdare amănunte picante. Este frumoasă, blondă […]