Moldova în prag de război. Ce face România

Un plasture cardiac care contine milioane de celule stem umane poate repara leziunile provocate de un infarct, arata un studiu realizat recent in Marea Britanie. Asezat direct pe inima, acesta, cu dimensiuni de 3 pe 2 centimetri, e crescut initial in laborator din celule ale pacientilor. In final, ajunge sa fie un muschi functional, arata BBC. In plus, elibereaza treptat medicamente care repara si regenereaza celulele inimii. Pana acum, testele au avut loc pe cobai, fiind conduse de experti de la Imperial College London. Acestia spun ca primele teste pe oameni nu ar trebui sa aiba loc mai tarziu de doi ani. Se spera ca in viitorul foarte apropiat, pe langa medicamente, pacientilor care au suferit un infarct sa li se prescrie si astfel de plasturi reparatori. Practic, acestia ar schimba total viata acestor pacienti, ajutand inima sa se "repare" in interior, a explicat prof. Metin Avkiran, din partea British Heart Foundation, care a finantat studiul.