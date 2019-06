Imagini tulburătoare. Cum arată astăzi Cernobîl, la 33 de ani de la tragedia care a șocat întreaga omenire

21:10

O asistentă de pe ambulanță a fost lovită, duminică, în cap, de soția pacientului la care se deplasase, în Oradea. Femeia care a agresat asistenta, în timp de înjura medicii în general, a fost amendată cu 1.000 de lei. Șeful UPU-SMURD Bihor, Hadrian Borcea, a declarat că o asistentă medicală de la Serviciul de Ambulanță […]