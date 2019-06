Dăncilă, despre tensiunile din CExN: Cred că e important să arătăm respect unul faţă de celălalt

13:40

Britanicul Lewis Hamilton a obţinut a cincea sa victorie în acest sezon de Formula 1, după ce s-a impus duminică în Marele Premiu al Canadei în urma unei decizii a comisarilor de cursă, care l-au penalizat cu 5 secunde pe Sebastian Vettel (Ferrari), cel care a trecut primul linia de sosire.După cursă, campionul mondial a admis că ar fi vrut să câştige cursa pe pistă şi nu după o decizie a comisarilor.''Am o senzaţie de vid. A fost o cursă cu adevărat genială între două echipe diferite şi s-a terminat într-o notă puţin negativă. Din ce îmi amintesc, când am ieşit din viraj, eram mai rapid şi puneam presiune pe Seb. Voiam să mă apropii cât mai mult şi voiam să-l fac să greşească. Nu se întâmplă des să pui presiune pe un cvadruplu campion mondial să comită o greşeală, dar mi-am spus: 'OK, asta e şansa care o aşteptam'. Am luat virajul corect, pe traiectorie. Distanţa s-a micşorat, am crezut că ne vom acroşa, atunci a trebuit să frânez pentru a evita coliziunea. Din fericire am evitat-o. Dar a fost o ocazie unică. Apoi, ecartul a crescut, pentru că am frânat pentru a-l evita. Când am aflat că va primi o penalizare, am continuat să forţez şi mi-am spus că poate încă pot câştiga această cursă. Natural, nu este modul în care aş fi vrut să câştig. Este un moment nefericit, dar aşa sunt cursele. Când revii pe pistă, nu încerci să revii direct pe traiectorie, ci încerci să intri în siguranţă şi cred că pentru asta a fost sancţionat'', a declarat Hamilton, liderul la zi în clasamentul piloţilor.Campionul mondial a adăugat că incidentul nu a schimbat nimic din relaţia sa cu Vettel: ''Confirm ce a spus Seb despre respectul care a existat întotdeauna între noi. Concurăm împreună de mulţi ani şi el este persoana contra căreia îmi place cel mai mult să mă lupt. Apreciez întotdeauna ocaziile de mă bate, cum a fost azi şi în anii precedenţi. Sunt amintiri pe care le preţuiesc şi sper că vor fi multe altele''.AGERPRES/(AS/autor: Teodor Ciobanu, editor: Mihai Ţenea, editor online: Andreea Lăzăroiu)