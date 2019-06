Kim Kardashian apariție șocantă în plină zi. Cum a ieșit îmbrăcată pe stradă

12:50

Nivelul Dunării continuă să crească, iar apa a inundat un bar din oraşul Bechet. Oamenii au profitat de moment să se răcorească. "Stau cu picioarele în apă și beau o bere rece", a declarat unul dintre clientii terasei. Dunarea continua sa creasca! Valurile apei vin direct pe terasa. #escapebechet #danube #barefoot Publicată de Escape Bar