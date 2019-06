Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 11 iunie 2019. Leii caută refugii emoționale

13:20

Loredana Chivu ”lovește” din nou în mediul online, de data aceasta printr-o fotografie aflată la limita vulgarității. Unii dintre vizitatorii paginii au considerat, totuși, că bomba-sexy se menține într-o formă de zile mari. Loredana Chivu s-a prezentat în fața urmăritorilor dinmediul virtual într-un costum de baie decupat… generos în zona intimă, astfel încât să poată […] The post Ce vulgar! Loredana Chivu, cu bikini “decupați” în zona intimă appeared first on Cancan.ro.