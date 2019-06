VIDEO | Un elicopter s-a prăbușit peste o clădire din New York

Elicopterul s-a prăbușit peste o clădire din Manhattan, cartierul de afaceri al metropolei New York, în timp ce încerca să efectueze o aterizare pe acoperiș. Departamentul de pompieri din New York a confirmat că a avut loc un accident de elicopter pe un imobil situat pe artera Seventh Avenue din centrul Manhattan-ului.

