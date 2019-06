Un om a muri în urma aterizării unui elicopter pe acoperișul unei clădiri din Manhattan

17:10

Vremea 11 iunie 2019. Potrivit meteorologilor, vremea se mentine instabila in majoritatea regiunilor tarii, in acelasi timp o sa avem parte de temperaturi maxime de peste 32 de grade. ANM a emis o noua averizare meteo de vreme severa pana pe 11 iunie la ora 23. Afla cum va fi vremea in Bucuresti.