Soția polițistului ucis în misiunea din Timiș, mesaj cutremurător transmis pe Facebook

16:40

Andrei Ionuţ Cocîrlău, fost elev al Liceului Teoretic “Tudor Vladimirescu” din Drăgăneşti-Olt, a câştigat procesul intentat şcolii, inspectoratului şi Ministerului Educației, prin care a contestat mutarea sa disciplinară. Decizia pronunţată de Tribunalul Olt, prin care liceul trebuie să îi plătească tânărului peste 22.000 de lei, nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs. Totul […] The post Un elev din Olt a dat în judecată şcoala, inspectoratul şi ministerul şi a câştigat procesul appeared first on Cancan.ro.