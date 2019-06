Un bărbat a căzut într-o râpă din Dâmboviţa, după ce s-a rătăcit. Ce au aflat salvatorii când au ajuns la el

20:50

Un dosar penal pentru ucidere din culpă a fost deschis, luni, în cazul lui Marcel Ionel Lepa, bărbatul care a ucis un polițist săptămâna trecută și care luni dimineața a fost găsit spânzurat în celulă, fiind închis la Penitenciarul "Popa Șapcă" din Timișoara. Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara a deschis, luni, un dosar penal […]