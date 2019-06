Lucrări de deszăpezire pe Transfăgărăşan. Cu trei săptămâni înainte de deschidere, zăpada are şapte metri - VIDEO

11:30

La termenul de marţi al dosarului "Belina", judecat la Tribunalul Bucureşti, a fost prezent şi Adrian Ionuţ Gâdea, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, acesta fiind întrebat dacă recunoaşte acuzaţiile în acest dosar. "Consider că nu am făcut nimic", a spus Adrian Gâdea. La rândul său, nici fostul vicepremier nu a recunoscut acuzaţiile. "Cu toată stima, vă rog să îmi permiteţi, eu nici până astăzi, după ce am citit, am discutat cu doamne avocat, nu înţeleg ce faptă am săvârşit. Nu r...