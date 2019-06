A fost semnat proiectul de modernizare a liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroportul Henri Coandă. Când va fi gata

22:50

Probleme în "paradis" pentru Bianca Pop, una dintre cele mai sexy prezențe feminine din showbiz-ul românesc! Relația dintre sexoasa brunetă de la "Insula Iubirii" și temutul interlop Ciprian Pian scârțâie serios. După ce a pus capăt poveștii lor de iubire, Bianca ar fi început să fie terorizată de Ciprian.