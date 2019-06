Antena 1 a făcut azi anunțul oficial! Va exista sau nu noul sezon “Te cunosc de Undeva”

08:00

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, marți, o avertizare hidrologică pentru fenomene imediate cod portocaliu de inundații, care vizează râurile mici din bazinele hidrografice Sabar și Neajlov din județele Ilfov, Giurgiu și Teleorman. Hidrologii avertizează că se vor produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici […]