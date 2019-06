Firea, după discuţia cu Dăncilă: Aşteptăm cu mare interes rectificarea bugetară din iulie şi banii

13:50

Redăm principalele declaraţii ale premierului Viorica Dăncilă la Marius Tucă Show: “Prima dată am spus NU ofertei de premier. Soţul meu a aflat după ce am acceptat” „Nu vreau să arunc vina pe cineva, să spun o persoană este vinovată, eu cred că toţi am greşit. Nu am ştiut să comunicăm şi pe alte teme, nu era necesar să comunicăm numai pe creşterea de pensii şi salarii” „Sunt puncte în MCV care le putem implementa, le putem discuta, sunt şi puncte care încalcă Constituţia României şi nu le putem...