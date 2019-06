Fanteziile erotice ale Elenei Ceaușescu depășeau orice imaginație! ”S-o văd culcată în pielea goală mişcând din fundul ei grozav până la orgasm!“

11:10

Un bărbat din județul Dâmbovița a tras o sperietură soră cu moartea. El a căzut într-o râpă, după ce s-a rătăcit. Speriat, el a sunat disperat la serviciul unic de urgență, iar salvatorii au fost însoțiti chiar de primarul localității în care s-a întâmplat incidentul. Un bărbat de 54 de ani din comuna Glodeni, județul