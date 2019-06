Răzvan Cuc. Lucrările începute pe Autostrada Soarelui se vor finaliza. Breaking news

18:00

Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis marţi, 11 iunie a.c., un mesaj cu ocazia ceremoniei de deschidere a programului de formare "Security in the Black Sea Region. Shared challenges, sustainable future", ediţia a VI-a. Mesajul a fost prezentat de către domnul Constantin Ionescu, Consilier de Stat - Departamentul Securităţii Naţionale, Directorul Oficiului Informaţii Integrate, la Constanţa.