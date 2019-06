Ce notă a luat Andreea Bălan la Bacalaureat. Artistei i-a plăcut cartea

13:00

Scandal monstruos într-un club de manele din Sibiu. În local, doi travestiți au fost bătuți măr cu pumnii și picioarele, în urma unor neînțelegeri în dragoste. A fost nevoie de intervenția jandarmilor. Totul s-a petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 4.00, într-un club din Complexul Cedonia. Se pare că doi travestiți […]