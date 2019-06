Lovitură grea pentru Radu Mazăre! Anunț de la Rahova

18:15

Simeon Bărnuțiu nota în carnețelul său de însemnări zilnice, publicat în Anuarul Institutului de Istorie Națională din 1923 de G. Bogdan-Duică ce i s-a întâmplat la Viena pe 9 februarie 1851:„În 9 faur 851, am fost chemat iară la căpitanul poliției de aici din Viena. Pe mine m-au întrebat: Cu ce titulă petrec aici? Am răspuns: Ca deputat tremis de națiune. Dar afară de aceasta cu ce te mai cuprinzi? Frecvent prelecțiunile juridice în universitate și în semestrul II voi a mă înmatricula ca student ordinariu, ca să continuez studiile care le-am început la Sibiu. Pentru acel scop mi-au și trimis passu Ex. Sa D. Guvernator. Nu știu că ai passu, zise polițaiul. Atunci vine altul și zice că trebue să am negreșit pass de nou venit, îl aduse de față, în care stă scris că pentru studii mi se dă facultate a petrece în Viena. Însă cu toate aceste, polițaiul zice: Asta totuș nu e cauză necesară pentru care să rămâi în Viena. Totuși poți arăta lucru la consiliariul ministerial, căpitanul cetății, sau și la ministeriu.