Dominic Thiem a trecut peste supărare şi vrea să se împace cu Serena Williams

17:50

Charlie Wainwright, 21 de ani, a povestit totul pe Twitter. Britanica a cumpărat costumul cu 25 de lire, iar la prima purtare a trecut printr-o experienţă extrem de neplăcută, relatează Daily Mail. @OfficialPLT_CS is this a joke??? £25 for a swimsuit that DYED my skin before even getting into a pool?? pic.twitter.com/u3mL1DC2Aw — charlie (@chaarlesx) June 5, 2019 Tânăra a spus că după doar 10 minute de stat la plajă şi fără să intreîn apă, a observat că pielea i se pătase. Fata a mers să se schi...