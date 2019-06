Ce spune Mihai Gâdea despre o eventuală candidatură a sa la prezidenţiale

"Eu am alte planuri de viitor. E pur şi simplu o nebunie", a declarat Mihai Gâdea. "Niciodată nu am avut discuţii! Nu intenţionez să candidez, nu mă interesează acest subiect! O mai spun încă o dată şi sper să fie pentru ultima dată! Tare mult mi-aş dori să fie pentru ultima dată! Paranoia e o boală care se tratează, să inventezi lucruri care nu există. Am vrut să ştiţi de la mine (...) Există manipulări ieftine, asta e una dintre ele", a spus Mihai Gâdea. Numele lui Mihai Gâdea a fost vehiculat...

