Momentul JENANT în care Guvernul explică nevoia pensiilor speciale

Universitatea Spiru Haret, în calitate de coorganizator, va găzdui cea de-a 2-a Conferinţă Europeană One Health în cadrul modernului complex al universităţii. Detaliile asupra desfăşurării conferinţei se găsesc pe site-ul evenimentului: onehealthevents.euConceptul „One Health” impune sinergismul sănătății oamenilor, animalelor, plantelor și mediului, și este adoptat în ultimii 3-4 ani de marile instituții mondiale ONU, OMS, FAO, OECD, precum și de cele europene în frunte cu Comisia UE, ca instrument operativ împotriva marilor provocări la adresa Sănătății, tot mai multe boli cu evoluții necontrolate și bacterii superinteligente biorezistente la antibiotice.Mai mult ca oricând, acum, este necesară o acțiune eficientă de cooperare a specialiștilor din medicina umană și medicina veterinară, a specialiștilor de mediu, a celor din domeniile care condiționează sănătatea precum alimentația, nutriția, ocupaționalul, agricultura, bioeconomia, biosecuritatea etc dar și din domeniile tehnice avansate, pentru a găsi cele mai bune soluții pentru un viitor sigur și confortabil. In acest context, Conferința se constituie ca cel mai important eveniment european în domeniu care reunește mari personalități din Academii, Universități, Institute de Cercetare și va oferi noi soluții concrete și va creiona noi direcții in aplicarea și valorificarea Conceptului One Health. Conferința se va desfășura sub coordonarea Federației Europene a Academiilor de Medicina și cu participarea Fundației UNGSII care dezvoltă proiecte ONU din cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă 2030. Preşedintele Comitetului de organizare al celei de-a doua Conferinţe Europene One Healthm.c. Acad. Nicolae Manolescu