După 20 de ani, divergenţele persistă între Belgrad şi Pristina

23:40

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat marţi că declaraţiile sale conform cărora România şi-ar fi arătat "faţa adevărată" prin incidentele din Valea Uzului au fost interpretate greşit şi că aprecierile sale nu s-au referit la populaţie, ci la faptul că autorităţile centrale nu şi-au făcut datoria."Eu am spus, şi aici a fost declaraţia mea un pic interpretată greşit, când vorbeam de faţa adevărată a României - nu am vorbit de români, pentru că nu-mi permit, românii sunt de foarte multe feluri, cum sunt şi maghiarii, şi italienii, şi germanii - că autorităţile româneşti, autorităţile centrale, nu şi-au făcut datoria", a declarat el pentru Digi 24.Liderul UDMR a subliniat că formaţiunii sale "nu îi serveşte deloc" scandalul de la cimitirul din Valea Uzului şi că Uniunea a făcut demersuri pentru restabilirea ordinii şi revenirea "la starea iniţială" încă din prima jumătate a lunii aprilie, când reprezentanţii formaţiunii au discutat în mai multe rânduri cu fostul lider PSD Liviu Dragnea, cu preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, cu premierul Viorica Dăncilă şi cu ministrul de Interne, Carmen Dan."În momentul în care s-a făcut o ilegalitate, noi am semnalat încă din aprilie şi am cerut rezolvarea de la guvern, de la prim-ministru, de la miniştrii de resort, am primit răspuns că nu există niciun aviz - într-adevăr, construcţia este ilegală -, dar am fi aşteptat mai mult: o intervenţie şi oprirea lucrărilor şi restabilirea ordinii. Fiindcă acolo nu numai legile româneşti au fost încălcate, dar şi acordurile bilaterale internaţionale, care fac parte din dreptul intern după ce au fost ratificate. Nu noi am inventat acest lucru, nu noi am construit ilegal acolo, nu noi am intrat în cimitir, nu noi am profanat morminte. Din acest punct de vedere, să spui că UDMR a făcut ceva în acest caz e un pic deplasat. Nu am făcut, am încercat să restabilim ordinea şi să revenim la starea iniţială", a afirmat el.Kelemen Hunor a adăugat că UDMR a făcut apel la reprezentanţii Guvernului să nu permită accesul persoanelor extremiste în cimitirul din Valea Uzului, de Ziua Eroilor, dar că ministrul Carmen Dan a replicat că nu poate fi interzisă prezenţa participanţilor la inaugurarea noilor cruci, având în vedere că este un cimitir internaţional."Pe 6 iunie am vorbit cu ministrul de Interne. Am vorbit miercuri sau marţi cu primul-ministru şi am cerut următorul lucru: 'Trimiteţi jandarmii şi să nu lăsaţi ultraşii şi acele organizaţii care sunt mai aproape de ideile legionare decât de alte idei să ajungă acolo, fiindcă va fi scandal'. Noi am văzut pe facebook mobilizarea. Eu am o părere foarte bună despre Jandarmeria română. Dacă Jandarmeria română doreşte, dacă are ordin, poate să oprească şi 400 şi 4.000 de oameni. Mai ales în acea vale. Depinde ce ordin primesc. Stăteau în autocare, nu au intervenit", a spus el.Kelemen Hunor a adăugat că pentru cinstirea memoriei eroilor români "se poate extinde cimitirul, se poate deschide o nouă parcelă"."Asta a fost soluţia şi propunerea noastră. Nu noi am împins în campania electorală acest lucru. Să ne acuzaţi pe noi că ne-am folosit de acest subiect... Trebuia să cerem o bere şi ceva alune şi să ne uităm la televizor cum se întâmplă, ce se întâmplă? (...) În momentul în care eu am aflat de această ilegalitate, de această intervenţie în acel cimitir, imediat - şi în faţa publicului larg - am spus care sunt paşii, ce facem şi cum credem noi că trebuie rezolvată această problemă. (...) Noi am spus în continuare că trebuie restabilită ordinea, legalitatea în acel cimitir. Trebuie construită o nouă parcelă deschisă, în extinderea cimitirului, dacă acolo se doreşte să se facă, pentru memoria şi comemorarea eroilor români. Nu e nicio problemă. E loc pentru toată lumea. Unii lângă alţii. Nu unii peste alţii", a mai declarat el. AGERPRES/ (A - autor: Irinela Vişan, editor: Antonia Niţă, editor online: Daniela Juncu)