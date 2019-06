BREAKING NEWS: Miniștrii din România ar putea primi amenzi de 10.000 de lei

11:40

Raportat la luna decembrie 2018, cel mai mult au crescut preţurile la cartofi (plus 55,27%), alte legume şi conserve din legume (plus 23,85%), citrice şi alte fructe meridionale (plus 16,12%).Potrivit sursei citate, în mai 2019, mărfurile alimentare s-au scumpit cu 0,79% faţă de aprilie şi cu 4,6% raportat la decembrie 2018.În mai, scăderi de preţuri comparativ cu luna anterioară s-au înregistrat doar la ouă (minus 2,27%), fasole boabe şi alte leguminoase (minus 0,66%), telemea de oaie (minus 0,09%) şi ulei comestibil (minus 0,04%).La mărfuri nealimentare, preţurile au rămas relativ stabile, per ansamblu, fiind consemnată o creştere de 0,20% raportat la aprilie 2019. Cel mai mult s-au scumpit combustibilii (plus 0,62%), săpunul de rufe (plus 0,35%) şi autoturismele şi piesele de schimb (plus 0,34%). Faţă de luna decembrie 2019, preţurile s-au majorat cu 2,49%, iar creşterile cele mai semnificative s-au înregistrat la combustibili (plus 6,21%), tutun şi ţigări (plus 4,67%) şi energie termică (plus 3,30%).Scăderi de preţuri au avut loc doar la frigidere şi congelatoare, minus 0,11% raportat la luna anterioară.În cazul serviciilor, tarifele au crescut cu 0,55% faţă de aprilie 2019 şi cu 2,81% comparativ cu decembrie 2018. Avansurile cele mai semnificative au fost consemnate, raportat la aprilie, la transportul aerian (plus 1,31%), telefonie (plus 1,11%) şi la abonamentele de televiziune (plus 0,88%). Faţă de finele anului trecut, cel mai mult au crescut tarifele la telefon (plus 6%), servicii poştale (plus 5,69%) şi apă, canal şi salubritate (plus 3,56%). Reduceri ale tarifelor nu au avut loc.Preţurile de consum au crescut cu 0,46% în mai 2019, comparativ cu luna anterioară, şi cu 3,22% faţă de sfârşitul anului trecut (decembrie 2018), în timp ce rata anuală a inflaţiei s-a menţinut la 4,1%, pe fondul scumpirii alimentelor cu 5,24%, a mărfurilor nealimentare cu 3,27% şi a serviciilor cu 4,3%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică date luni publicităţii.Banca Naţională a României (BNR) a majorat, la jumătatea lunii mai, la 4,2% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi estimează o inflaţie de 3,3% pentru 2020. AGERPRES