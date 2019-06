Cernobîl, transformat în studio de fotografii sexy: Selfie-urile au ajuns o modă pe internet, dar scenaristul seriei trage un semnal de alarmă - FOTO

08:00

"Sunt de părere că ceva se va întâmpla, ceva foarte pozitiv", a declarat liderul de la Casa Albă. Afirmaţiile au fost făcute în contextul în care The Wall Street Journal a relatat că Kim Jong Nam, care a fost asasinat în februarie 2017 în Malaysia, era informator al Agenţiei Centrale de Informaţii din SUA. "Am primit o scrisoare minunată de la Kim Jong-un. Apeciez scrisoare. Am văzut informaţiile privind CIA şi pe fratele acestuia, fratele vitreg", a declarat Trump. Preşedintele american a decla...